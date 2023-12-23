Icon

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء Icon ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف Icon الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام Icon الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد Icon رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي Icon رونالدو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم هذا الموسم Icon الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة Icon تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة Icon هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران Icon فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1/ 6/ 1445 هـ الموافق 14/ 12/ 2023 م حتى 7/ 6/ 1445هـ الموافق 20/ 12/ 2023م، عن النتائج التالية:

قد يهمّك أيضاً
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

الحملات الميدانية الأمنية

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16899) مخالفًا، منهم (11033) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3493) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2373) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (769) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(58%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (80) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52369) وافداً مخالفًا، منهم (46431) رجلاً، و(5938) امرأة.

جرائم موجبة للتوقيف

خامسًا: تم إحالة (46743) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1716) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9147) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
الترفيه

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الترفيه
برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام
مشاهير

برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة...

مشاهير
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
الرياضة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الرياضة
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر...

السعودية اليوم
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
الترفيه

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة...

الترفيه
ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال
الرياضة

ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

الرياضة
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
السعودية اليوم

6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من...

السعودية اليوم
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
الرياضة

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه