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ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
المواطن - فريق التحرير

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 / 6 / 1445 هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م حتى 14 / 6 / 1445هـ الموافق 27 / 12 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18553) مخالفًا، منهم (11503) مخالفين لنظام الإقامة، و(4315) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2735) مخالفًا لنظام العمل.

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الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1121) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(70%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (73) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52919) وافداً مخالفًا، منهم (47411) رجلاً، و(5508) نساء.


خامسًا: تم إحالة (46077) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1808) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9542) مخالفًا.

جرائم موجبة للتوقيف

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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