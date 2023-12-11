ضبط 3 مواطنين دخلوا محمية الملك سلمان بلا ترخيص وقادوا مركبة بدون لوحات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية (الطبيق- المحظور دخولها دون ترخيص) وقيادة مركبة دون لوحات ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة (5000) ﷼، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.