وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS الأرصاد : رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على مكة وتبوك وظائف إدارية شاغرة لدى شركة رتال بنزيما يستبعد كريستيانو رونالدو وميسي من تشكيلته المفضلة وظائف شاغرة في شركة المراعي أسمنت الرياض توصي بتوزيع 90 مليون ريال أرباحًا للمساهمين وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى ضبط 3 مواطنين دخلوا محمية الملك سلمان بلا ترخيص وقادوا مركبة بدون لوحات القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 65 كجم من القات المخدر
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية (الطبيق- المحظور دخولها دون ترخيص) وقيادة مركبة دون لوحات ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة (5000) ﷼، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.