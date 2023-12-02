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تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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