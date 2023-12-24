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بحوزتهم 6 معدات تستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالشرقية

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالشرقية
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 6 معدات تستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة ، يعمل عليها مواطن ومقيمان من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية اليمنية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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