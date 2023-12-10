ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كجم من القات المخدر غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن وظائف شاغرة في المياه الوطنية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.