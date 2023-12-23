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ضبط 9 أشخاص لترويجهم القات والحشيش والإمفيتامين 

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
ضبط 9 أشخاص لترويجهم القات والحشيش والإمفيتامين 
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (91) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الحشيش والإمفيتامين

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز القوز بمنطقة مكة المكرمة على (3) مواطنين لترويجهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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ضبط المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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