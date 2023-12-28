ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي اليمامة للحديد توصي بعدم توزيع أرباح نقدية ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث أزمة صحية طارئة تُدخل ولد الديرة إلى المستشفى لا تخبروا ChatGPT بأسراركم! خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 11 منطقة قرار عسكري من زعيم كوريا الشمالية
بدأت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، ضخ المياه لمراكز محافظة موقق وتشمل (المعيقلات وبدائع الجرعاء وبدائع الراشد)، عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مروراً بخزانات مياه بزاخة، ووصولاً إلى هذه المراكز.
وبيّنت أن المشروع يخدم أكثر من (700) مستفيد، حيث تم تنفيذ (145) توصيلة مياه، إضافة إلى مد شبكات مياه بأطوال بلغت أكثر من (28) ألف متر طولي، كذلك ربط المراكز المذكورة بخزانات أرضية بسعة إجمالية تبلغ (2000) متر مكعب.
ودعت الشركة لمن لم يرتبط بالخدمة في مراكز المعيقلات وبدائع الجرعاء وبدائع الراشد طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (هنا)، موضحة أن تنفيذها لهذا المشروع يأتي لرفع نسب تغطيتها بشبكات مياه الشرب، وذلك لتحقيق استراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة.