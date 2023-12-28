ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 

بدأت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، ضخ المياه لمراكز محافظة موقق وتشمل (المعيقلات وبدائع الجرعاء وبدائع الراشد)،‏‏ عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مروراً بخزانات مياه بزاخة، ووصولاً إلى هذه المراكز.

145 توصيلة مياه

وبيّنت أن المشروع يخدم أكثر من (700) مستفيد، حيث تم تنفيذ (145) توصيلة مياه، إضافة إلى مد شبكات مياه بأطوال بلغت أكثر من (28) ألف متر طولي، كذلك ربط المراكز المذكورة بخزانات أرضية بسعة إجمالية تبلغ (2000) متر مكعب.

ودعت الشركة لمن لم يرتبط بالخدمة في مراكز المعيقلات وبدائع الجرعاء وبدائع الراشد طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (هنا)، موضحة أن تنفيذها لهذا المشروع يأتي لرفع نسب تغطيتها بشبكات مياه الشرب، وذلك لتحقيق استراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة.