Icon

خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته Icon رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل Icon ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار Icon لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني Icon موجة رعب بسبب سلالة كورونا الجديدة المتفجرة Icon كم عدد العمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي؟ Icon موعد مباراة الهلال والتعاون والقناة الناقلة Icon مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي Icon دفع الإيجار سيكون عبر المنصة فقط اعتبارًا من الشهر القادم Icon وليد عبدالله: علي البليهي أكثر لاعب يصنع مشاكل ووجود رونالدو غيّر النصر كثيرًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
انخفضت الأسهم بنسبة 8.96%

ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تكبدت شركة ستاربكس خسارة هائلة في القيمة السوقية، بلغت 11 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.4%، مما أطلق أجراس الإنذار داخل أروقة شركة متاجر القهوة الأولى عالميًّا.

أزمة ستاربكس

ينبع أصل الأزمة التي تواجهها ستاربكس، من تغريدة غير متوقعة من اتحاد عمال ستاربكس، الذي يمثل فصيلًا من عمال صناعة القهوة، عبر فيه عن تضامنه مع الفلسطينيين مع بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام

تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام

وقدمت الشركة دعوى قضائية لمقاضاة العاملين لديها الذين أبدوا دعمهم لفلسطين، مما أثار الجدل.

مقاطعة واسعة النطاق

أثارت هذه البادرة سلسلة من ردود الفعل؛ مما أدى إلى مقاطعة واسعة النطاق أثرت بشدة على الموقف المالي للشركة العملاقة.

ووفقًا لموقع “إيكونوميك تايمز”، منذ 16 نوفمبر، انخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 8.96%، وهو ما يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار.

انخفاض كارثي

وألقى هذا الانخفاض الكارثي، إلى جانب التقارير عن تباطؤ المبيعات والاستقبال الفاتر لعروض أعياد الميلاد، بظلاله، على آفاق الشركة.

وعلق أحد المحللين الاقتصاديين لإيكونوميك تايمز: “في خضم المقاطعة المتصاعدة المرتبطة بالتوترات بين إسرائيل وغزة، يشكل السخط المتزايد تحديات كبيرة لمستقبل الشركة”.

انخفاض الأسهم

سجل هذا الانخفاض في السوق رقمًا قياسيًّا جديدًا، حيث شهدت ستاربكس انخفاضًا في الأسهم لمدة 12 جلسة متتالية- وهو أطول انخفاض منذ إنشائها في عام 1992.

ويتم تداول الشركة حاليًّا عند حوالي 95.80 دولار للسهم، وهو تناقض صارخ مع ذروتها السنوية البالغة 115 دولارًا.

ووفقًا للموقع الاقتصادي المختص، فإن إبحار ستاربكس عبر هذه المياه المضطربة، أصبح أمرًا بالغ الأهمية بينما تكافح الشركة من أجل الحفاظ على صورة علامتها التجارية وسط القضايا العالمية المثيرة للانقسام العميق.

تقليص في مصر

ووفقًا للموقع، تجاوزت تداعيات المقاطعة الحدود، حيث أفادت التقارير أن شركة ستاربكس في مصر قامت بتقليص حجم قوتها العاملة بسبب الضغوط المالية الناجمة عن آثار المقاطعة. وتمثل هذه الخطوة شهادة على التأثير الملموس للاحتجاجات العالمية واسعة النطاق ضد العلامات التجارية التي ترتبط مع دولة إسرائيل.

بينما تتنقل ستاربكس في هذا المنعطف الحرج، تواجه الشركة معركة شاقة لاستعادة ثقة السوق واستعادة مكانتها السابقة في أعقاب هذه الأوقات المضطربة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه