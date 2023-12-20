ضربة موجعة لـ النصر قبل مواجهة الاتفاق

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة نادي الاتفاق بعد غدٍ الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.

وكشف الإعلامي علي العنزي المقرب من أصفر الرياض أن اللاعب أيمن يحيى سيغيب عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة ولن يشارك مع العالمي بعد غدٍ.

مصير أيمن يحيى مع النصر

وفي وقت سابق، أكد الصحافي خالد بن عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي الاتحاد يُجهز عرضه لجناح أيمن في نادٍ محلي، وسيدخل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير المقبل.

ووضع خالد كلمة أيمن بين قوسين، لتتفاعل الجماهير مع تغريدته، وتؤكد أن أيمن يحيى هو المقصود، وأعربت الغالبية عن سعادتها بالصفقة، فيما طالب البعض بضم لاعب أجنبي، وبات اسم النجم النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وينتهي عقد أيمن يحيى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن الإدارة تسعى لاستمراره لفترة أطول، إلا أن اللاعب رفض العرض الذي قُدم إليه.