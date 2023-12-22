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بعدما تجاوز الطائي بثلاثية

ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي.

الفوز على الطائي بثلاثية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الطائي على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، وواصل فارس الجنوب تألقه وفاز بثلاثة أهداف دون رد.

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ضمك والطائي
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

ورفع فارس الجنوب رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ13.

فاروق شافعي - ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ضمك يتجنب الخسارة في 8 مباريات

ومنذ خسارة فارس الجنوب ضد النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، لم يتلق الفريق بقيادة كوزمين كونترا أي هزيمة، ونجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل مرتين فقط.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم على كل من؛ الأخدود 2\1، أبها والفيحاء بالنتيجة ذاتها 4\2، الاتحاد 3\1، الرائد 1\0 والطائي 3\0، وتعادل سلبيًا ضد التعاون، وإيجابيًا أمام الأهلي بنتيجة 2\2.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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