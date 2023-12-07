ضمك يتألق ويعبر الاتحاد بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نكودو يتألق ويسجل ثنائية

وبدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وأطلق عبدالرزاق حمدالله تسديدة مرت بجانب المرمى عند الدقيقة السادسة.

ونجح الكاميروني كيفين نكودو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، بعدما انطلق بهجمة مرتدة سريعة، شدد كرة قوية لتهز الشباك، وتعرض لويز فيليبي لإصابة بعدها مباشرة ليُغادر، ويُشارك مهند الشنقيطي بدلًا منه.

وأطلق مروان الصحفي تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 30، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسجل حمدالله هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورد نكودو، وسجل هدف التقدم سريعًا من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الاتحاد بنتيجة 2- 1.

فوز ضمك ضد الاتحاد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح طارق حامد في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 46، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى.

وطالب لاعبو العميد بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 73، إلا أن الحكم لم يحتسب شيء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز ضمك ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي بنتيجة 3- 1.