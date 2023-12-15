ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، الشوط الأول من مباراة الرائد، متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول.
هدددددف!⚽
نكودو يفتتح أول أهداف #ضمك 🔥
الرائد 0 × 1 ضمك#دوري_روشن_السعودي #الرائد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/pX698X2eec
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023