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ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، الشوط الأول من مباراة الرائد، متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول.

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