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ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي ضمك الشوط الأول من مباراة الفيحاء التي انتهت بتقدم فارس الجنوب بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل لفارس الجنوب كل من “جورج كيفين نكودو” و”عبدالعزيز الشهراني في الدقيقتين الـ 16 والـ36.

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وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مدينة المجمعة” الرياضية.

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