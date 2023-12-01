ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول

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حسم نادي ضمك الشوط الأول من مباراة الفيحاء التي انتهت بتقدم فارس الجنوب بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل لفارس الجنوب كل من “جورج كيفين نكودو” و”عبدالعزيز الشهراني في الدقيقتين الـ 16 والـ36.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مدينة المجمعة” الرياضية.
هدددددف!⚽
كيفن نكودو يفتتح التسجل لضمك من علامة الجزاء ⚽🔥
الفيحاء 0 × 1 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/7jY4pTzf2J
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
عبدالعزيز الشهراني يضيف الهدف الثاني ⚽
الفيحاء 0 × 2 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/7pnsX7lK4R
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023