ضمك يفوز برباعية في شباك الفيحاء

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك فوزًا مثيرًا وصعبًا على نادي الفيحاء بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضمك ضد الفيحاء

وسجل لفارس الجنوب كل من “جورج كيفين نكودو” و”عبدالعزيز الشهراني في الدقيقتين الـ16 والـ36.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب هنري أونيكورو هدف تقليص الفارق لفريق الفيحاء بالدقيقة الـ57، ثم عاد جورج نكودو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ65 لنادي ضمك.

وبعدها تمكن اللاعب أونيكورو من إحراز الهدف الثاني لنادي الفيحاء بالدقيقة الـ70، ثم أضاف أسان سيساي الهدف الرابع لفارس الجنوب في الدقيقة الـ95.

جدير بالذكر أن فارس الجنوب أصبح رصيده بعد الفوز 21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

هدددددف!⚽

سياسي يؤكد تفوق ضمك بهدف رابع ⚽🔥 الفيحاء 2 × 4 ضمك ⁧#دوري_روشن_السعودي

⁧#الفيحاء_ضمك | ⁦#SSC pic.twitter.com/VIIxOSDotI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023

هدددددف!⚽

من جديد.. هنري يقلص الفارق للفيحاء ويضيف الهدف الثاني⚽🔥 الفيحاء 2 × 3 ضمك ⁧#دوري_روشن_السعودي

⁧#الفيحاء_ضمك | ⁦#SSC pic.twitter.com/1C2FRwlfBw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023

هدددددف!⚽

كيفن نكودو يفتتح التسجل لضمك من علامة الجزاء ⚽🔥 الفيحاء 0 × 1 ضمك ⁧#دوري_روشن_السعودي

⁧#الفيحاء_ضمك | ⁦#SSC pic.twitter.com/7jY4pTzf2J — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023