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في دوري روشن

ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ضمك والرائد بفوز، فارس الجنوب بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من دوري روشن.

وسجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول.

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ضمك ضد الرائد - 1

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الجنوب 27 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الـ 17.

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