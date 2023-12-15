ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف

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انتهت مباراة ضمك والرائد بفوز، فارس الجنوب بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من دوري روشن.
وسجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول.
وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الجنوب 27 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الـ 17.
هدددددف!⚽
نكودو يفتتح أول أهداف #ضمك 🔥
الرائد 0 × 1 ضمك#دوري_روشن_السعودي #الرائد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/pX698X2eec
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023