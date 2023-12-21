ضمك يواصل تألقه في دوري روشن ويتجاوز الطائي

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام ثلاثة أهداف دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة ضمك ضد الطائي المقامة التي أُقيمت ملعب الأول بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض بقوة، وكاد أن يهزوا الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط، إلا أن العارضة تصدت للكرة.

واستمرت المحاولات لتسجيل الهدف الأول، وسط سيطرة لفارس الجنوب، حيث قدم مستوى مميزًا، كما حظي بدعم جماهيري كبير، إلا أن المحاولات لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

فوز ضمك ضد الطائي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الضغط، قبل أن ينجح فاروق شافعي في هز الشباك عند الدقيقة 57، بعد متابعته لتصدي الحارس للكرة، لتشتعل المباراة.

وواصل الفريقان المحاولات؛ لتسجيل هدف جديد، ونجح عبدالقادر بدران في هز الشباك عند الدقيقة 86، ومنح الحكم البطاقة الحمراء للاعب منساه في الوقت بدل الضائع.

وأضاف ستانشيو، الهدف الثالث عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز فارس الجنوب ضد الطائي بثلاثية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ13.