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بعد الخسارة بثلاثية في الدوري

ضمك يُصعب موقف الاتحاد قبل كأس العالم للأندية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
ضمك يُصعب موقف الاتحاد قبل كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضربة قوية قبل 5 أيام من بداية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته ضد ضمك.

الخسارة ضد ضمك

ولعب ضمك ضد الاتحاد اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ضمك ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

معاناة الاتحاد قبل كأس العالم للأندية

وجاءت هزيمة الاتحاد ضد ضمك في توقيت غير جيد للعميد، الذي يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 12 ديسمبر الجاري، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

وتُعد خسارة اليوم بمثابة الصدمة للجماهير، خاصة أنها صعبت مهمة العميد في المحافظة على لقب الدوري، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع، وأصبح قريبًا من التراجع للمركز الخامس في حالة فوز التعاون ضد الفيحاء.

كما شهدت المباراة تعرض النجم لويز فيليبي للإصابة خلال أحداث الشوط الأول، ولم يستطع استكمال لقاء اليوم ضد ضمك، ليُغادر المستطيل الأخضر؛ ويُشارك مهند الشنقيطي بدلًا منه، وسط حالة من الغموض بشأن موقفه من مونديال الأندية.

تدريب لويس فيليبي مع الاتحاد

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