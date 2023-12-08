طارق حامد يعتزل دوليًا

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك والمنتخب المصري، طارق حامد، قبل قليل، عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا.

طارق حامد يعلن اعتزاله

وكتب طارق حامد صاحب الـ35 عامًا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها”.

وتابع: “أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي”.

وشارك طارق، في 58 مباراة بقميص المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وأحرز هدفًا وحيدًا، وخاض منافسات كأس العالم 2018، كما تأهل مع الفراعنة لنهائيي كأس الأمم الإفريقية في 2017 و2021، ونال الوصافة في المرتين.

أزمة الاستبعاد من المنتخب المصري

وجاء قرار طارق حامد بإعلان الاعتزال الدولي، بعد أزمة استبعاد من قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم عقب مواجهة جيبوتي في افتتاحية مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2026.

وقرر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد طارق حامد، وثنائي الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب المصري، لعدم التزامهم بالحصة التدريبية بعد مباراة جيبوتي، وغضبهم الكبير لعدم المشاركة في اللقاء.