وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن إطلاق نار وقع في مدرسة بمدينة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا، وأضافت أن هناك بعض التلاميذ بين الجرحى.

أفادت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية الرسمية، أن أحد المصابين في حالة حرجة. وأظهر مقطع مصور نشرته الوكالة، أطفالًا منزوين داخل فصل دراسي خلف باب أغلق بمكاتب ودفتر مقلوب، أثناء الهجوم.

تفاصيل الحادث الأليم

توصلت التحقيقات الأولية إلى أن التلميذة (14 عامًا) أحضرت بندقية آلية إلى المدرسة واستخدمتها في إطلاق النار على زملائها داخل الفصل الدراسي.

ذكرت “ريا نوفوستي” أن السلطات تحفظت على والد الفتاة لاستجوابه.

دافع الجريمة

قالت قناة “شوت” الإخبارية الروسية على تطبيق (تلجرام): إن المحققين أرادوا استجواب والد الفتاة أيضًا حول كيفية حصول ابنته على السلاح.

قالت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، عبر قناتها على “تلجرام”: إنها تشرف على رعاية الأطفال المصابين. ذكرت وزارة الداخلية الروسية أنها تبحث الدافع وراء إطلاق النار.

حوادث إطلاق النار

ويعد الحادث واحدًا من وقائع إطلاق نار عدة شهدتها مدارس في روسيا خلال السنوات الماضية، فقد فتح مسلح النار داخل مدرسة وسط روسيا في سبتمبر 2022؛ مما أدى لمقتل 17 شخصًا وإصابة 24، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقتل رجل طفلين وموظفة في روضة أطفال وسط روسيا أيضًا في إبريل 2022.

وفي مايو عام 2021، أطلق رجل النار على طلال داخل مدرسته الثانوية السابقة في مدينة كازان الروسية؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم 7 أطفال.

أما في عام 2018، فقتل طالب (18 عامًا) 20 شخصًا في إطلاق نار جماعي داخل إحدى الكليات، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.