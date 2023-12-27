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الأول من نوعه في المملكة

طالبة سعودية تقدم مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
طالبة سعودية تقدم مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين
المواطن - فريق التحرير

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قدمت طالبة سعودية مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة ضمن فعاليات منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي.

الإقلاع عن التدخين

وتفصيلًا، بدأت اليوم الأربعاء، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع جامعة الباحة في مقرها، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحضور مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ورئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعدد من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا والجامعة.

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المشروع الأول من نوعه

وتحدثت الطالبة بشرى الشويلي عن مشروعها التي قدمته خلال فعاليات منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي يقدم دعمًا للمدخنين للإقلاع عن التدخين، عبر الذكاء الاصطناعي.

وقالت الطالبة بشرى الشويلي، إن المشروع يُعد الأول من نوعه في السعودية، الذي يساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين عبر الذكاء الاصطناعي، باستخدام العلاج السلوكي.

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