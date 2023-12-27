طالبة سعودية تقدم مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين

قدمت طالبة سعودية مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة ضمن فعاليات منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي.

الإقلاع عن التدخين

وتفصيلًا، بدأت اليوم الأربعاء، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع جامعة الباحة في مقرها، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحضور مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ورئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعدد من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا والجامعة.

فيديو | الأول من نوعه في المملكة.. الطالبة "بشرى الشويلي" تقدم مشروعا يعالج ويساعد على الإقلاع عن التدخين باستخدام "الذكاء الاصطناعي"#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/7Zo5XdsGCD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2023

المشروع الأول من نوعه

وتحدثت الطالبة بشرى الشويلي عن مشروعها التي قدمته خلال فعاليات منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي يقدم دعمًا للمدخنين للإقلاع عن التدخين، عبر الذكاء الاصطناعي.

وقالت الطالبة بشرى الشويلي، إن المشروع يُعد الأول من نوعه في السعودية، الذي يساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين عبر الذكاء الاصطناعي، باستخدام العلاج السلوكي.