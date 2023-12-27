وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإن كاثلين ويلسون تزعم، في دعواها المدنية المرفوعة الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان و4 للقنوات الجذرية و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.

وتقول ويلسون: إنها عانت من الألم والحرج والتشويه والحزن، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بالفوضى.

أخطاء طبية فادحة

وتدعي كاثلين أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية.

وفي دعواها، تطالب ويلسون بتعويضات لا تقل عن 50 ألف دولار.

علاج سيئ

وحصلت الضحية على دعم من طبيب أسنان مخضرم في فلوريدا، حيث قال، في تقرير: إن مولدريم “نجح في تشخيص ما تعاني منه أسنان كاثلين، لكن علاجه كان سيئًا”.

وأضاف: “كانت كاتي تحتاج استجابة بطيئة ودقيقة ومدروسة لمعاناتها”.