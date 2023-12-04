طرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق 10 يناير

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبر الخليج للتسويق عن نية الشركة في طرح ستمائة ألف (600,000) سهم تمثل نسبة (12%) من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية – نمو -.

أسهم شركة عبر الخليج للتسويق

وبحسب بيان يقين كابيتال على موقع السوق المالية السعودية تداول، فقد حصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 1444/08/21هـ (الموافق 2023/03/13م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1445/03/12هـ (الموافق 2023/09/27م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأربعاء 1445/06/28هـ (الموافق 2024/01/10م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 1445/07/06هـ (الموافق 2024/01/18م).