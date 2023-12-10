أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الشباب ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أسعار تذاكر المباراة

وأشار الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن تذاكر المباراة متوفرة حاليًا على موقع النادي الرسمي، وحفز الجماهير على الحضور، وقال: “أنتم اللاعب الحاسم والأهم”.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، كالتالي؛ 10، 25، 70 و300 ريال، ووصل سعر المميزة إلى 500 ريال، الفضية 800 ريال، الذهبية 2500 ريال، غرفة VIP صغيرة 15 ألف ريال، و30 ألفًا للغرفة الكبيرة.

ويأمل الشباب في حضور الجماهير بأعداد كبيرة لدعم وتحفيز اللاعبين، للظهور بشكل مميز واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألق وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.