Icon

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية Icon بيج بالون تجربة عائلية مشوقة تجوب سماء منطقة وندر جاردن Icon وظائف شاغرة في المياه الوطنية Icon طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر Icon تاليسكا يتقدم في قائمة الهدافين بعد الجولة الـ16 Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon البنك المركزي يصرح لشركة جديدة بمزاولة نشاط الدفع الآجل Icon الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon تاريخ أوكلاند سيتي بمونديال الأندية يُمهد لمواجهة عربية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في كأس خادم الحرمين الشريفين

طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الشباب ضد النصر المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الشباب ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال

تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال

أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

أسعار تذاكر المباراة

وأشار الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن تذاكر المباراة متوفرة حاليًا على موقع النادي الرسمي، وحفز الجماهير على الحضور، وقال: “أنتم اللاعب الحاسم والأهم”.

مباراة الشباب ضد النصر
طرح تذاكر المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، كالتالي؛ 10، 25، 70 و300 ريال، ووصل سعر المميزة إلى 500 ريال، الفضية 800 ريال، الذهبية 2500 ريال، غرفة VIP صغيرة 15 ألف ريال، و30 ألفًا للغرفة الكبيرة.

ويأمل الشباب في حضور الجماهير بأعداد كبيرة لدعم وتحفيز اللاعبين، للظهور بشكل مميز واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألق وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه