طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران

طرحت شركة تجمع مطارات الثاني، فرصاً استثمارية في مواقع حيوية في مطار نجران، والهادفة لاستغلال الأراضي البيضاء في المطار، ضمن مشاريع “واحات الخدمة”.

الاستفادة من الفرص الاستثمارية

ودعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران منتسبيها للاستفادة من هذه الفرص والإسهام في العملية التنموية والاقتصادية في المنطقة.