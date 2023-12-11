طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران

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طرحت شركة تجمع مطارات الثاني، فرصاً استثمارية في مواقع حيوية في مطار نجران، والهادفة لاستغلال الأراضي البيضاء في المطار، ضمن مشاريع “واحات الخدمة”.
ودعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران منتسبيها للاستفادة من هذه الفرص والإسهام في العملية التنموية والاقتصادية في المنطقة.