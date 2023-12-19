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طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية كأدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

تراجع درجات الحرارة

وسجل كل من أبها وحائل والقريات وبيشة 4 درجات فيما سجل كل من خميس مشيط ونجران وشرورة 5 درجات فيما بلغت درجة الحرارة 6 درجات في عرعر ووادي الدواسر وسجلت تبوك ورفحاء والقيصومة وسكاكا 7 درجات فيما سجلت بريدة 8 درجات والطائف والباحة 9 درجات لكل منهما.

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حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

سرعة الرياح

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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