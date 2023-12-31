طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أدنى درجات الحرارة بين المدن السعودية اليوم الأحد بواقع 5 درجات مئوية حيث شهدت المحافظة، حالة من الضباب، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب المركز الوطني للأرصاد سجلت القريات 7 درجات فيما سجلت كل من أبها وعرعر وتبوك 8 درجات مئوية لكل منها فيما سجلت رفحاء وخميس مشيط 9 درجات لكل منهما.

توقعات الأحوال الجوية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.