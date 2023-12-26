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طريف والقريات تسجلان أدنى درجات الحرارة اليوم

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
طريف والقريات تسجلان أدنى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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سجلت كل من طريف والقريات أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المدن السعودية بواقع 5 درجات لكل منهما.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب المركز الوطني للأرصاد بلغت درجات الحرارة اليوم في تبوك 7 درجات وعرعر 9 درجات فيما سجلت كل من أبها ورفحاء وسكاكا 10 درجات لكل منها.

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توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة اليوم

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