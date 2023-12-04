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طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد
المواطن - فريق التحرير

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على مدار سنوات كانت مكالمات فيس تايم حكرًا على مستخدمي هواتف آيفون فقط وكانت هناك مشكلة عند محاولة إجراء مكالمة مع أشخاص آخرين يستخدمون برنامج تشغيل مختلف خاصة مستخدمي آندرويد.

مكالمات فيس تايم مع آندرويد

ويتيح تحديث iOS 15 إمكانية إجراء مكالمات مع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد من خلال ما يلي:

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  • فتح تطبيق Facetime على هواتف آندرويد.
  • الانتقال إلى خيار إنشاء رابط.
  • بعد تحديد الرابط سيكون بمقدور مستخدم آيفون إضافة أسماء من قائمة الأصدقاء ويختار اسم الشخص.
  • بعد تحديد اسم الشخص يتم إنشاء دعوة له مع الرابط المرفق.
  • يتم مشاركة رابط للمكالمة الجديدة مع مستخدم برامج التشغيل الأخرى الذي نرغب في الاتصال به.
  • عندما ينقر الضيف على الرابط سيتم تشغيل مكالمة FaceTime  بنفس طريقة تشغيل مكالمات تطبيقات التواصل الأخرى.

تحديث iOS على الـ iPhone تلقائيًا

إذا كنت لم تُشغِّل التحديثات التلقائية عند إعداد الـ iPhone لأول مرة، فقم بالتالي:

  • انتقل إلى الإعدادات   > عام > تحديث البرنامج > تحديثات تلقائية.
  • شغِّل تحديثات iOS أسفل التثبيت تلقائيًا والتنزيل تلقائيًا.
  • عند توفر أي تحديث، يقوم الـ iPhone بتنزيله وتثبيته ليلاً أثناء شحن الـ iPhone واتصاله بشبكة Wi-Fi.
  • ويتم إشعارك قبل تثبيت أي تحديث.

أما في حالة التحديث اليدوي فيمكنك في أي وقت التحقق من وجود تحديثات البرامج وتثبيتها.

  • انتقل إلى الإعدادات   > عام > تحديث البرنامج.
  • تظهر الشاشة إصدار iOS المثبت حاليًا وما إذا كان يتوفر تحديث أم لا.
  • لإيقاف التحديثات التلقائية، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديثات البرامج > تحديثات تلقائية.

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