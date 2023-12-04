طرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق 10 يناير طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية حتى يوم الجمعة قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة هيئة الزكاة: الإكرامية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة التأمينات: الموظف السعودي يتحمل 9% من نسبة اشتراك المعاشات تراجع درجات الحرارة بعدة مناطق.. “البسوا ولبسوا عيالكم” برعاية الملك سلمان.. العرض الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق 13 ديسمبر السعودية تعلن عن زيادة بنسبة 300% في حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة انطلاق مهرجان العرضيات للعسل بنسخته التاسعة
على مدار سنوات كانت مكالمات فيس تايم حكرًا على مستخدمي هواتف آيفون فقط وكانت هناك مشكلة عند محاولة إجراء مكالمة مع أشخاص آخرين يستخدمون برنامج تشغيل مختلف خاصة مستخدمي آندرويد.
ويتيح تحديث iOS 15 إمكانية إجراء مكالمات مع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد من خلال ما يلي:
إذا كنت لم تُشغِّل التحديثات التلقائية عند إعداد الـ iPhone لأول مرة، فقم بالتالي:
أما في حالة التحديث اليدوي فيمكنك في أي وقت التحقق من وجود تحديثات البرامج وتثبيتها.