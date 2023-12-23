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طريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
طريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية
المواطن - فريق التحرير

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جددت هيئة تقويم التعليم والتدريب التذكير بطريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية.

استعلام رقم المقعد

وقالت الهيئة إن الاستعلام عن رقم المقعد يتم من خلال ما يلي:

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  • تسجيل الدخول على موقع الهيئة باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.
  • تحديد الاختبار المطلوب الاستعلام عنه.
  • اختر عرض البيانات.
  • سوف يتم عرض موعد الاختبار وبياناتك ورقم المقعد بالتفصيل.
  • لا يتم ظهور رقم المقعد إلا قبل الاختبار بـ24 ساعة

دخول اختبارات قياس

وفي وقت سابق أكد مركز قياس أنه يتم دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة. ولفت المركز إلى أنه تم إيقاف إصدار بطاقة البصمة وبالتالي لا يعتد بها لدخول الاختبارات.

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :

  1. قياس الفهم والاستدلال.
  2. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين.
  3. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.
  4. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس.
  5. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

الهوية شرط دخول اختبارات الرخصة

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.

نتائج الاختبارات

وكانت الهيئة أشارت إلى أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة، حيث يتم إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، أما نتائج الاختبارات الورقية فتعلن خلال شهر من تاريخ الاختبار.

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