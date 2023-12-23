طريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية

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جددت هيئة تقويم التعليم والتدريب التذكير بطريقة استعراض رقم المقعد في اختبارات قياس الورقية.
وقالت الهيئة إن الاستعلام عن رقم المقعد يتم من خلال ما يلي:
وفي وقت سابق أكد مركز قياس أنه يتم دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة. ولفت المركز إلى أنه تم إيقاف إصدار بطاقة البصمة وبالتالي لا يعتد بها لدخول الاختبارات.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.