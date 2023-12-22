طريقة الاستعلام وموعد ظهور أهلية الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تسهيلًا على جميع المستفيدين؛ يُمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط التالي: هنا

وتابعت ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.

تفعيل البطاقة الرقمية

في سيلاق متصل، تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي: