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عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

طريقة الاستعلام وموعد ظهور أهلية الضمان الاجتماعي

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
طريقة الاستعلام وموعد ظهور أهلية الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تسهيلًا على جميع المستفيدين؛ يُمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط التالي: هنا 

وتابعت ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.

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الضمان الاجتماعي

تفعيل البطاقة الرقمية

في سيلاق متصل، تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

  • تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.
  • بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.
  • التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

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