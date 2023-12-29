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طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الملايين موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 25 استحقاق شهر يناير المقبل بعد أيام من صدور نتائج الأهلية فيما لا يزال بمقدور من تم رفضه التقدم بالاعتراض وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

وقالت الوزارة ردًا على عدة استفسارات وصلت إليها عبر منصة إكس إنه يمكن الاعتراض على نتائج أهلية الضمان المطور من خلال ما يلي:

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الضمان الاجتماعي المطور

  • الدخول على المنصة الإلكترونية برقم الهوية أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
  • الانتقال إلى برامج الدعم الخاصة بي
  • اختيار برنامج الضمان الاجتماعي
  • الانتقال إلى الأهلية والاستحقاق
  • استعراض تفاصيل دورة الأهلية
  • تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
  • بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم الضغط على تسليم الاعتراض.

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج

يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

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