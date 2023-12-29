طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يترقب الملايين موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 25 استحقاق شهر يناير المقبل بعد أيام من صدور نتائج الأهلية فيما لا يزال بمقدور من تم رفضه التقدم بالاعتراض وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

وقالت الوزارة ردًا على عدة استفسارات وصلت إليها عبر منصة إكس إنه يمكن الاعتراض على نتائج أهلية الضمان المطور من خلال ما يلي:

الدخول على المنصة الإلكترونية برقم الهوية أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى برامج الدعم الخاصة بي

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي

الانتقال إلى الأهلية والاستحقاق

استعراض تفاصيل دورة الأهلية

تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم الضغط على تسليم الاعتراض.

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.