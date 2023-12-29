علي معلول يخطف الأنظار بكأس السوبر كل ما تود معرفته عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الأرصاد : أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات البرد الهلال يسعى لتجنب سيناريو الدور الأول ضد الفيحاء مساند يكشف مصير مبلغ التأمين حال عدم وصول العمالة المنزلية مشاهد من جبل اللوز بعد بردية كثيفة غطت القمم بالثلوج 4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود
يترقب الملايين موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 25 استحقاق شهر يناير المقبل بعد أيام من صدور نتائج الأهلية فيما لا يزال بمقدور من تم رفضه التقدم بالاعتراض وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة ردًا على عدة استفسارات وصلت إليها عبر منصة إكس إنه يمكن الاعتراض على نتائج أهلية الضمان المطور من خلال ما يلي:
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.