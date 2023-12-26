طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند

كشف برنامج مساند عن طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية التي ستدخل مرحلة التنفيذ الإلزامي مطلع شهر فبراير المقبل.

التأمين على العمالة المنزلية

وقال مساند عبر مقطع فيديو تعليمي إن عملية التأمين على العقد تبدأ مع بداية رحلة الاستقدام عبر مساند كما يلي:

الدخول على المنصة ثم اضغط على نوع التعاقد واختر نوع الاستقدام.

حدد مهنة العامل أو العاملة والجنسية التي ترغب فيها.

قم باختيار العروض المناسبة ثم تأكيد طلب الاستقدام.

بعد الموافقة من مكتب الاستقدام اضغط على تفاصيل الطلب.

اختر السيرة الذاتية المناسبة لك من بين العمالة المرشحة.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى تفاصيل خدمة التأمين على العقد والشروط الكاملة.

اضغط على خانة القبول سيتم نقلك إلى شركات التأمين التي تقدم الخدمة.

اختر الشركة التي ترغب في التأمين معها سيتم نقلك إلى شركة التأمين للحصول على عرض سعر وتفاصيل الطلب.

بعد الموافقة على عرض السعر سيتم نقلك مجددًا إلى منصة مساند لإنهاء الإجراءات واستكمال الطلب.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.