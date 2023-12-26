طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند

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كشف برنامج مساند عن طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية التي ستدخل مرحلة التنفيذ الإلزامي مطلع شهر فبراير المقبل.
التأمين على العمالة المنزلية
وقال مساند عبر مقطع فيديو تعليمي إن عملية التأمين على العقد تبدأ مع بداية رحلة الاستقدام عبر مساند كما يلي:
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
ليكون #استقدامك_اضمن تعرف على طريقة إصدار التأمين على عقدك عبر منصة #مساند pic.twitter.com/RdjJXhYeyb
— مساند | Musaned (@Musaned_DL) December 26, 2023