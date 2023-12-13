استعرضت وزارة الحج والعمرة طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام.

مكتب المفقودات

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها بمنصة إكس: ضيف الرحمن في المسجد الحرام احرص على مقتنياتك، وفي حالة فقدانها – لا سمح الله – عليك:

1- التوجه إلى مكتب المفقودات بجوار المروة.

2- الإبلاغ الإلكتروني عبر منصة “أبشر”.

ولفتت إلى أنه عند العثور على مفقودات يجب تسليمها إلى مكتب المفقودات وإبلاغ رجال الأمن.