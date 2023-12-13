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استعرضت وزارة الحج والعمرة طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام.
وقالت الحج والعمرة عبر حسابها بمنصة إكس: ضيف الرحمن في المسجد الحرام احرص على مقتنياتك، وفي حالة فقدانها – لا سمح الله – عليك:
1- التوجه إلى مكتب المفقودات بجوار المروة.
2- الإبلاغ الإلكتروني عبر منصة “أبشر”.
ولفتت إلى أنه عند العثور على مفقودات يجب تسليمها إلى مكتب المفقودات وإبلاغ رجال الأمن.