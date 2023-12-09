طريقة جديدة لسرقة حسابات واتساب

حذر الخبير التقني عبدالله السبع من طريقة جديدة يتم من خلالها سرقة حسابات واتساب عبر إيهام الضحايا بوجود مشكلة في إحدى المجموعات المنضمين لها.

اختراق واتساب

وقال السبع إن هذه الطريقة تستهدف الآباء والأمهات بشكل كبير لذا عليهم الحرص والانتباه جيدًا حيث يتم اختراق حساب أحد الأشخاص على واتساب ويقوم المخترق بالدخول إلى المجموعة الذي يكون أدمن فيها ثم يقوم المخترق بكتم الإشعارات في الجروب وعدم السماح للأعضاء بالإرسال”.

وتابع : بعد ذلك يقوم المخترق بإرسال رسالة فيها رابط جديد لاصطياد الضحايا بعدما يقنعهم بأن الجروب الأصلي به مشكلة وأنه قام بإنشاء جروب جديدة ويطلب منهم الدخول إليه.

وحذر السبع من تتبع مثل هذه الروابط والنظر بعين الشك والريبة لكل رابط يأتي بعد كتم الجروب بواسطة المديرين.

ميزة اختفاء الرسائل الصوتية

وكانت شركة واتساب، أعلنت في وقت سابق أنها طورت ميزة جديدة تتيح اختفاء الرسائل الصوتية مؤكدة أن ذلك من أجل إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل.

وأشارت إلى أن هذه الميزة تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون الخوف من تسريبها.

ووفقاً للشركة لا يتم حفظ الرسائل الصوتية المُرسلة في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة”.

كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة، وتنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يومًا من إرسالها.