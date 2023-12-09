Icon

رد فعل يايسله بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الرائد Icon شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين Icon طريقة جديدة لسرقة حسابات واتساب Icon إحباط تهريب 350 كجم من القات المخدر بعسير Icon ريال مدريد يُهدر فرصة الابتعاد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس Icon جاءكم البرد.. الحالة المطرية الـ5 تبدأ الأربعاء Icon نقلة نوعية في علاج السرطان عبر مركز المركز السعودي للعلاج بالبروتون Icon التعادل السلبي عنوان مباراة الأهلي والرائد Icon سرقة بضائع بملايين الدولارات عبر موقع أمازون Icon الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

طريقة جديدة لسرقة حسابات واتساب

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
طريقة جديدة لسرقة حسابات واتساب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الخبير التقني عبدالله السبع من طريقة جديدة يتم من خلالها سرقة حسابات واتساب عبر إيهام الضحايا بوجود مشكلة في إحدى المجموعات المنضمين لها.

اختراق واتساب

وقال السبع إن هذه الطريقة تستهدف الآباء والأمهات بشكل كبير لذا عليهم الحرص والانتباه جيدًا حيث يتم اختراق حساب أحد الأشخاص على واتساب ويقوم المخترق بالدخول إلى المجموعة الذي يكون أدمن فيها ثم يقوم المخترق بكتم الإشعارات في الجروب وعدم السماح للأعضاء بالإرسال”.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع الخليفة جنوبًا لـ المدينة شمالًا

إغلاق طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع الخليفة جنوبًا لـ المدينة شمالًا

تغريم نجم النصر 1000 دولار

تغريم نجم النصر 1000 دولار

وتابع : بعد ذلك يقوم المخترق بإرسال رسالة فيها رابط جديد لاصطياد الضحايا بعدما يقنعهم بأن الجروب الأصلي به مشكلة وأنه قام بإنشاء جروب جديدة ويطلب منهم الدخول إليه.

وحذر السبع من تتبع مثل هذه الروابط والنظر بعين الشك والريبة لكل رابط يأتي بعد كتم الجروب بواسطة المديرين.

ميزة اختفاء الرسائل الصوتية

وكانت شركة واتساب، أعلنت في وقت سابق أنها طورت ميزة جديدة تتيح اختفاء الرسائل الصوتية مؤكدة أن ذلك من أجل إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل.

وأشارت إلى أن هذه الميزة تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون الخوف من تسريبها.

ووفقاً للشركة لا يتم حفظ الرسائل الصوتية المُرسلة في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة”.

كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة، وتنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يومًا من إرسالها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه