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طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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يعتبر راتب الزوجة من أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن وفي حال طرأ أي تغيير عليه لا بد من تحديث البيانات.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يسأل فيه عن طريقة حذف راتب الزوجة بعد تعطلها عن العمل، ورد عليه بالقول إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك ما يلي:

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  • تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة تفاصيل الطلب، بيانات التابعين.
  • تغيير الحالة إلى لا يوجد وظيفة ومن ثم حفظ البيانات
  • الانتقال إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل وحذف الدخل المسجل للتابع.
  • الضغط على حفظ.

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