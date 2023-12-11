وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في التركي القابضة طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية هيئة تطوير الدرعية: لا صحة للمعلومات المتداولة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط المشروع هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م
يعتبر راتب الزوجة من أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن وفي حال طرأ أي تغيير عليه لا بد من تحديث البيانات.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يسأل فيه عن طريقة حذف راتب الزوجة بعد تعطلها عن العمل، ورد عليه بالقول إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك ما يلي:
وكان برنامج حساب المواطن أودع أول أمس الأحد 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.