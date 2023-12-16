طليعة هجر أول العروض المسرحية بمهرجان الرياض للمسرح

شهد مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى؛ الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية عرض مسرحية طليعة هجر من تأليف زهرة الفرج وإخراج محمد الحمد بمشاركة فرقة كلوز ميديا.

مسرحية طليعة هجر

وتدور فكرة المسرحية؛ التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، حول محاولة لأنسنة تاريخ أرض الأحساء التي تشد إليها أحاسيس الحب والامتنان في رحلة يُستعذب فيها العذاب؛ حيث تمثل (طليعة) فتاة القرية التي يعشقها (هجر) رجل الصحراء الشديد مدفوعاً بالعذوبة الدفينة في روحه إلى أن يتزوجها برضاها مقابل أن تتحول إلى صخرة في كهفه، لترفض ذلك المصير وتختار مرغمةً الزواج من (جواثا) في سبيل حماية قريتها من هجير الحب.

مهرجان الرياض للمسرح

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.