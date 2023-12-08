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ضمن منافسات دوري روشن

طموح الفيحاء يصطدم بصحوة التعاون

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
طموح الفيحاء يصطدم بصحوة التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام مضيفه التعاون اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ميتروفيتش لا يتوقف عن التسجيل

ميتروفيتش لا يتوقف عن التسجيل

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الفيحاوي في المركز التاسع بـ19 نقطة.

مباراة التعاون ضد الفيحاء
موعد المباراة – المصدر @AltaawounFC

الفيحاء يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما صعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في مشاركته الأولى بالبطولة القارية، ليُكمل عقد الأندية السعودية المتأهلة بجانب الهلال، النصر والاتحاد.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استغلال هذا التأهل، وتحقيق الفوز على التعاون اليوم، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، بعدما خسر بنتيجة 4\2 أمام ضمك في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أنه استعاد توازنه بالانتصار ضد الشباب بالجولة الماضية، بعد تعثره في 5 جولات.

نادي التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

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