طوارئ في أوروبا بسبب بيا

تسببت العاصفة بيا في اضطراب كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبعض أجزاء من أوروبا بعد إصدار نصيحة لا تسافر، وتم إغلاق المدارس ووضع عمال الكهرباء على أهبة الاستعداد في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

تحذير الأرصاد من السفر أو الخروج

دخل تحذير الطقس الأصفر للرياح حيز التنفيذ عند منتصف الليل، وسيستمر حتى الساعة 9 مساءً يوم الخميس، مع تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 115 ميلًا في الساعة في المرتفعات الإسكتلندية، بحسب قناة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتم تسجيل رياح تزيد سرعتها على 80 ميلًا في الساعة في الأجزاء الشمالية من المملكة المتحدة بما في ذلك بريزلي وود بالقرب من ألنويك ونورثمبرلاند وفي بالتاساوند في شتلاند، مع هبوب رياح تزيد سرعتها على 70 ميلًا في الساعة في أماكن أخرى في شمال شرق إنجلترا.

سقوط الأشجار بسبب العاصفة بيا

وأصدرت الشرطة، في إيرلندا الشمالية، تحذيرًا من اضطراب محتمل في حركة المرور على الطرق بسبب سقوط الأشجار والحطام. وقالوا: “يرجى القيادة ببطء لتقليل تأثير هبوب الرياح بسبب العاصفة“.

وأصدرت شركة القطارات TPE نصيحة لا تسافر، حيث طلبت من العملاء تأجيل رحلاتهم من وإلى إدنبرة حتى بعد الساعة 3 مساءً بسبب الرياح القوية المتوقعة.

قيود على السفر

وقالت شركة القطارات: إنه ستكون هناك قيود على السرعة اعتبارًا من الساعات الأولى للقطارات المنطلقة من وإلى العاصمة الإسكتلندية، وأنها لن تقوم بتشغيل الخدمات بين المدينة وشمال غرب إنجلترا حتى بعد الظهر.

وقالت كاثرين أوبراين، مديرة تجربة العملاء والعمليات في TPE: “أولويتنا الأولى هي الحفاظ على سلامة عملائنا وزملائنا، وسنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على حركة الأشخاص في الظروف الصعبة”، وأضافت: “نحن نحث أي شخص يسافر عبر الطرق المتأثرة على التخطيط مسبقًا، وإتاحة الوقت الإضافي، والتحقق من رحلته حتى اللحظة الأخيرة، واتباع الإرشادات المقدمة”.