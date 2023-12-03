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بديلة عن رهف القحطاني

ظهور مثير للجدل لمشهورة السناب ميعاد عسيري على شاشة قناة فضائية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
ظهور مثير للجدل لمشهورة السناب ميعاد عسيري على شاشة قناة فضائية
المواطن - فريق التحرير

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سادت حالة من الجدل بعد ظهور مشهورة التواصل ميعاد عسيري على شاشة إحدى القنوات الفضائية كمقدمة برامج، ففي الوقت الذي اعتبر البعض هذا الظهور بمثابة “سقطة إعلامية” اعتبره البعض الآخر فرصة جيدة للاستفادة من مشاهير التواصل في إطار أكثر تنظيمًا.

ظهور ميعاد عسيري

البداية كانت مع تغريدة سلطان النفيعي التي تضمنت مقطع فيديو تظهر فيه عسيري وعلق عليه بالقول: “شاهد.. بديلة عن رهف القحطاني أول ظهور إعلامي لنجمة السوشيال ميديا ميعاد عسيري على قناة الصحراء في مجلس الصياهد”.

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ضيف الله الروقي علق على المقطع بالقول: “معدين البرنامج ما حصلوا مذيعة غير من التوك توك والسناب شات ومحتواها للأسف معروف ولا يتناسب مع برنامج كبرنامج الصياهد”.

الإعلام الرقمي

وقال متابع آخر: “سقطة كبيرة في حقها ليتها استخارت أحسن الناس ما عاد تتابع القنوات الفضائية حتى إم بي سي والبرامج الفخمة من باقي هالحين يتابع الصحراء لي عشرين سنه ما شفتها حتى بالصدفة”.

ورد النفيعي بالقول: “بعد دخول القنوات الفضائية عالم الإعلام الرقمي تغيرت المعادلة أصبح لكل قناة جمهور خاص بها يتابع المستجدات”.

 

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