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عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام
المواطن - فريق التحرير

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ينصح الأطباء بممارسة بعض العادات اليومية المهمة للوقاية من هشاشة العظام لاسيما لكبار السن، ومن أهمها ممارسة الرياضة والتغذية الصحية السليمة.

وأوضحت دراسة، حديثة، أنه يمكن مواجهة هشاشة العظام في الكبر، من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.

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الوقاية من هشاشة العظام

وأوضحت عيادة العظام في ألمانيا “جونديلفينغن”، أن ممارسة الرياضة تعمل على تحفيز عملية أيض العظام والعضلات، وبالتالي تتمتع العظام والعضلات بالثبات والاستقرار، ويزداد أمان المشي ويقل خطر السقوط والإصابة بكسور، فضلاً عن إبطاء عملية ترقق العظام وفقدان كثافتها.

وللاستفادة القصوى من فوائد الرياضة، ينبغي الجمع بين رياضات قوة التحمل مثل المشي، لاسيما باستخدام العصا، وركوب الدراجة الهوائية، والسباحة، وتمارين تقوية العضلات، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً لمدة ساعة إلى ساعة ونصف في المرة الواحدة.

أهمية الكالسيوم

وأكدت عيادة العظام أن التغذية السليمة تلعب دوراً كبيراً في إبطاء عملية ترقق العظام وفقدان كثافتها، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض إمداد الجسم بالكالسيوم المهم لصحة العظام، والذي تتمثل مصادره الغذائية في اللبن ومنتجات الألبان والخضراوات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والمياه المعدنية الغنية بالكالسيوم.

كما ينبغي إمداد الجسم بفيتامين D3، نظراً لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. ولهذا الغرض ينبغي التعرض لأشعة الشمس على نحو كافٍ، حيث تحفز أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين D3. كما يمكن أيضاً اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين D3 تحت إشراف الطبيب.

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