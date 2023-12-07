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مؤكدًا تراجع مستوى الفريق دفاعيًّا

عارف بعد ثلاثية نادي ضمك: الاتحاد بلا هوية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
عارف بعد ثلاثية نادي ضمك: الاتحاد بلا هوية
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف، استياءه من المستوى الذي ظهر عليه الاتحاد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مؤكدًا تراجع العميد مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

عارف ينتقد الاتحاد

وعلق جمال عارف، قائلًا: “الاتحاد بلا هوية ولا منهجية؛ وحتى التنظيم الدفاعي الذي كان يجيده الاتحاد مهما اختلفت العناصر أصبح الدفاع ممرًّا سهلًا لأي فريق”.

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وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، بعد خسارة الاتحاد ضد نادي ضمك: “ماني شايف أي لمسة فنية من المدرب غاياردو، بل بالعكس تراجع مخيف وكارثي.. لاحول ولا قوة إلا بالله”.

ضمك ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

فوز نادي ضمك بثلاثية

ولعب ضمك ضد الاتحاد اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ضمك ضد الاتحاد
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة، ليتواجد في المركز الرابع.

نادي ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

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