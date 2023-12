عاصفة قوية تحرك الطائرات من مكانها في أحد مطارات الأرجنتين

شهدت الأرجنتين عاصفة قوية أدت إلى تحريك الطائرات من مكان انتظارها في أحد المطارات، بعدما هبت رياح قوية تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة أدت إلى تحريك طائرة ركاب في مطار أرجنتيني، واصطدمت بالدرج.

وضربت الرياح القوية مطار إيروبارك خورخي نيوبيري في بوينس آيرس، حيث اجتاحت عاصفة شديدة المنطقة، وتسببت العاصفة في تحريك طائرة الخطوط الجوية الأرجنتينية من طراز Boeing 737-700 بعيدًا عن الدرج الذي يستخدمه الركاب للصعود إلى الطائرة قبل أن تصطدم به، مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وتسببت عاصفة كهربائية شديدة ضربت الأرجنتين خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في البلاد. وقالت وكالة الأرصاد الجوية في أوروغواي إن شخصين لقيا حتفهما عندما هبت رياح قوية من الجنوب الشرقي في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقًا لبيان نشرته صحيفة “ديلي ميل”.

Strong storm in Buenos Aires damages aircraft and the terminal building at Aeroparque Airport. pic.twitter.com/ifoSwbkn1H

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 17, 2023