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عبارات ورسومات يدوية من أشخاص غير مسؤولين

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
المواطن - فريق التحرير

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“عبث وفوضى”، جملة تلخص ما آلت إليه الأمور في أعمدة مترو الرياض التي تشوهت بعبارات ورسومات يدوية من أشخاص غير مسؤولين بشكل مستفز رغم أنها كلفت الدولة ملايين الريالات.

وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن” مقطع فيديو يبين كتابات ورسومات على أعمدة المترو، وحالة استياء  من المواطنين إزاء هذه الأفعال، وسط مطالب بتشديد العقوبات على من يثبت فعله هذا.

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مخالفة كبرى

وقال حسين مطبقاني تعليقًا على الفيديو: “مخالفة مقدارها 50 ألف ريال مع عمل اجتماعي أثناءها يقوم المخالف بإعادة دهان العمود بنفسه.. ثقافة حواري أمريكا لازم تضع لها حد من بدري”.

أما علي فقال: “الحل بالكاميرات الأمنية وإذا قدروا يجيبونهم يشهرون باللي يمسكونهم، طبعًا بدون وجيه بس ذكر المخالفة وتم القبض لأن أغلبهم أحداث”.

وكتبت انتصار: “أشوف لازم تفعل المخالفة والعقوبة الفورية وتفعيل خدمة المجتمع بتنظيف الجدران بفرشاة أسنان وكنس الشوارع، تلوين الأرصفة بدل السجن ودفع المال مقابل المخالفة”.

5 حلول

وكتبت لمي: والله هذا المنظر مستفز لأبعد الحدود، لكن الحل في عدة أمور:
1- كاميرات مراقبة عالية الجودة في كل الأماكن بقدر المستطاع.
2- وضع تطبيق بلاغات فوري خاص بمثل هذا التجاوزات.
3- وضع مكافأة لكل شخص مبلغ سواء كان مواطن ولا مقيم.
4- غرامة مالية ضعف مكافأة المبلغ مع عقوبة السجن.
5- التشهير.

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