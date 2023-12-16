عبدالرحمن العبود يخذل جماهير الاتحاد

خذل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود، جماهير العميد خلال الفترة الماضية، بسبب عدم انضباطه، ما أدى لغيابه عن كأس العالم للأندية.

غياب عبدالرحمن العبود

ولم يُشارك عبدالرحمن العبود مع الاتحاد في مباراتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي المصري في مونديال الأندية، رغم تواجده في التدريبات الجماعية، ما أثار العديد من التساؤلات.

وأكدت تقارير أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، أبدى عدم رضاه عن تصرفات العبود، بجانب عدم التزامه بمواعيد التدريبات، ما دفعه لعدم الاعتماد عليه، كما يرغب اللاعب في الرحيل بالميركاتو الشتوي.

ويُعد هذا الموقف ليس الأول لعبدالرحمن العبود، حيث أظهر عدم التزامه مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ليُخرجه من حساباته، وأبلغ الإدارة بعدم حاجاته إلى خدماته بعد نهاية الموسم الماضي.

الجماهير الاتحادية غاضبة من العبود

وأعربت جماهير الاتحاد عبر منصة “إكس”، عن غضبها من العبود وتصرفاته الحالية، خاصة أنها ساندته خلال أزمته مع نونو سانتو، بل وطالب البعض برحيل المدرب البرتغالي بسببه.

وقال حساب يحمل اسم سيبا: “إذا الكلام طلع صحيح فاللاعب هذا ما قدرنا؛ ولا قدر وقفتنا معاه.. علامة استفهام كبيرة؟!”، وعلق علي قائلًا: “وين اللي كانوا يطالبون برحيل نونو سانتو عشان استبعد عبدالرحمن العبود؟.. اختفت مطالبهم”.

وكتب صديق الجحدلي: “لاعب كرة القدم عليه أولاً يعرف نفسه ويقدر موهبته ويحافظ ويتعب عليها، عبدالرحمن العبود للأسف لا يعرف هذا ولن يذهب بعيداً وسينتهي به المطاف في أحد فرق الدرجة الأولى بالشرقية”.

وواصل الجحدلي تعليقه قائلًا: “العبود ذكرني بلاعب في الاتحاد سابق لو عرف نفسه وقدر موهبته وحافظ، وتعب عليها لفاقت نجوميته نجومية أحمد جميل”.