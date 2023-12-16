Icon

الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسماً طائراً جنوب سيناء Icon الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12 Icon التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم Icon دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً Icon حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي Icon الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام Icon الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة Icon معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة Icon الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023 Icon الملك سلمان وولي العهد: السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لعدم انضباطه مع الفريق

عبدالرحمن العبود يخذل جماهير الاتحاد

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
عبدالرحمن العبود يخذل جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خذل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود، جماهير العميد خلال الفترة الماضية، بسبب عدم انضباطه، ما أدى لغيابه عن كأس العالم للأندية.

غياب عبدالرحمن العبود

ولم يُشارك عبدالرحمن العبود مع الاتحاد في مباراتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي المصري في مونديال الأندية، رغم تواجده في التدريبات الجماعية، ما أثار العديد من التساؤلات.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16

الأهلي المصري يُعاني قبل كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري يُعاني قبل كأس العالم للأندية 2023

وأكدت تقارير أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، أبدى عدم رضاه عن تصرفات العبود، بجانب عدم التزامه بمواعيد التدريبات، ما دفعه لعدم الاعتماد عليه، كما يرغب اللاعب في الرحيل بالميركاتو الشتوي.

ويُعد هذا الموقف ليس الأول لعبدالرحمن العبود، حيث أظهر عدم التزامه مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ليُخرجه من حساباته، وأبلغ الإدارة بعدم حاجاته إلى خدماته بعد نهاية الموسم الماضي.

عبدالرحمن العبود
العبود – المصدر @ittihad

الجماهير الاتحادية غاضبة من العبود

وأعربت جماهير الاتحاد عبر منصة “إكس”، عن غضبها من العبود وتصرفاته الحالية، خاصة أنها ساندته خلال أزمته مع نونو سانتو، بل وطالب البعض برحيل المدرب البرتغالي بسببه.

وقال حساب يحمل اسم سيبا: “إذا الكلام طلع صحيح فاللاعب هذا ما قدرنا؛ ولا قدر وقفتنا معاه.. علامة استفهام كبيرة؟!”، وعلق علي قائلًا: “وين اللي كانوا يطالبون برحيل نونو سانتو عشان استبعد عبدالرحمن العبود؟.. اختفت مطالبهم”.

نونو سانتو وعبدالرحمن العبود
سانتو والعبود

وكتب صديق الجحدلي: “لاعب كرة القدم عليه أولاً يعرف نفسه ويقدر موهبته ويحافظ ويتعب عليها، عبدالرحمن العبود للأسف لا يعرف هذا ولن يذهب بعيداً وسينتهي به المطاف في أحد فرق الدرجة الأولى بالشرقية”.

وواصل الجحدلي تعليقه قائلًا: “العبود ذكرني بلاعب في الاتحاد سابق لو عرف نفسه وقدر موهبته وحافظ، وتعب عليها لفاقت نجوميته نجومية أحمد جميل”.

عبدالرحمن العبود
العبود

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه