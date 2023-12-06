عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023

يُقدم النجم عبدالرحمن غريب مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2023، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق عبدالرحمن غريب

وخاض عبدالرحمن غريب، 48 مباراة مع النصر في جميع البطولات عام 2023، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

وشارك عبدالرحمن غريب في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر صناعة للأهداف.

النصر يتأهل في الصدارة

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبه بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 14 نقطة، ليتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، فيما وصل رصيد استقلال دوشنبه إلى 3 نقاط في المركز الأخير.