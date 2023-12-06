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يُعد واحدًا من أبرز لاعبيه

عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم عبدالرحمن غريب مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2023، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق عبدالرحمن غريب

وخاض عبدالرحمن غريب، 48 مباراة مع النصر في جميع البطولات عام 2023، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

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النصر يكتفي بالتعادل ضد استقلال دوشنبه

النصر يكتفي بالتعادل ضد استقلال دوشنبه

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر @AlNassrFC

وشارك عبدالرحمن غريب في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر صناعة للأهداف.

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر @SPL

النصر يتأهل في الصدارة

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبه بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 14 نقطة، ليتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، فيما وصل رصيد استقلال دوشنبه إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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