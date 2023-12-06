عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023

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يُقدم النجم عبدالرحمن غريب مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2023، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.
وخاض عبدالرحمن غريب، 48 مباراة مع النصر في جميع البطولات عام 2023، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.
وشارك عبدالرحمن غريب في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر صناعة للأهداف.
على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبه بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 14 نقطة، ليتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، فيما وصل رصيد استقلال دوشنبه إلى 3 نقاط في المركز الأخير.