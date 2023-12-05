عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر

نجح النجم عبدالرحمن غريب، في تصحيح خطئه مسجلًا هدف التعادل لنادي النصر في شباك فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وذلك في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان غريب تسبب في الهدف الذي أحرزه فريق استقلال دوشنبه في الشوط الأول، بعد تمريرة خاطئة منه ليُحرز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.