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يُعد واحدًا من أبرز لاعبيه

عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عام 2023، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق عبدالرزاق حمدالله

وخاض عبدالرزاق حمدالله، 43 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات عام 2023، وساهم في تسجيل 39 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 31 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

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وشارك عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، في 13 مباراة مع الاتحاد بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @KingCupSA

خسارة الاتحاد ضد ضمك

على الجانب الآخر، لعب ضمك ضد الاتحاد بالأمس على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز فارس الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ضمك ضد الاتحاد
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة، ليتواجد في المركز الرابع.

ضمك ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

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