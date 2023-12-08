عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023

يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عام 2023، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق عبدالرزاق حمدالله

وخاض عبدالرزاق حمدالله، 43 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات عام 2023، وساهم في تسجيل 39 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 31 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

وشارك عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، في 13 مباراة مع الاتحاد بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

خسارة الاتحاد ضد ضمك

على الجانب الآخر، لعب ضمك ضد الاتحاد بالأمس على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز فارس الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة، ليتواجد في المركز الرابع.