عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك بالكلاسيكو

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يأمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، في مواصلة تألقه بالكلاسيكو، والتسجيل أمام النصر في المباراة المقبلة.
وبات عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للمشاركة في كلاسيكو الاتحاد ضد النصر، بعدما عاد للتدريبات الجماعية بالأمس، ليُزيل الشكوك التي أُثيرت بشأن غيابه للإصابة.
واعتاد حمدالله على التألق في مواجهات الكلاسيكو، حيث إنه يُعد هداف مباريات الاتحاد والنصر في دوري المحترفين برصيد 9 أهداف، حيث سبق وأحرز 7 أهداف بقميص العالمي، فيما هز الشباك مرتين مع العميد.
وتعود أول أهداف عبدالرزاق حمدالله في الكلاسيكو، إلى ديسمبر 2018، عندما سجل ثنائية قاد بها النصر للفوز على الاتحاد، فيما كانت آخر أهدافه، يوم 26 يناير الماضي، عندما هز شباك العالمي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.