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بعد غيابه عن مباراة أوكلاند سيتي

عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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عاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، قبل مواجهة الأهلي المصري.

عبدالرزاق حمدالله جاهز للمشاركة

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لإصابة عضلية خلال مشاركته مع الاتحاد ضد ضمك، يوم الخميس الماضي، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، لتتأكد جاهزيته لمباراة الغد.

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وغاب عبدالرزاق حمدالله عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وتأهل العميد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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